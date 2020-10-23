Meme kanserinden korunmak mümkün

Fonksiyonel Tıp Doktoru Prof. Dr. Deniz Özzeybek, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Özzeybek, “Genetiğin artık kaderimiz olmadığı, epigenetik denen yaklaşımla kodlarımızda bulunan kanser yapıcı genleri ömür boyu uykuda tutabileceğimiz gösterildi. Örneğin yiyecek ve yaşam tarzı seçimlerini değiştirmek, düzenli egzersiz yapmak, stresle baş etmek, sigara içmemek kanserden korunmak için çok önemli” diye konuştu.