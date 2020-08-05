Menemen, Bahattin’de ısrarlı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor transferde rotayı forvete çevirdi. Ali Özgün, Hüseyin ve Samed Ali’nin ayrılmasıyla kadrosunda golcü kalmayan sarı lacivertliler Bahattin Köse’yle görüşmelere başladı. Son olarak 2’nci Lig’de şampiyonluğa ulaşan Yılport Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten İzmir ekibinin Bahattin’den cevap beklediği vurgulandı. Samsunspor’da 25 maça çıkan deneyimli forvet 19 kez rakip ağları havalandırdı.