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    23.03.2020 - 07:00 |

    Menemen, maç çeviremiyor

    TFF 1. Lig’de son 6 maçından 3 puana hasret kalan Ekol Göz Menemenspor, bu sezon geriye düştüğü 14 karşılaşmanın sadece 1’ini kazanabildi.

    Menemen, maç çeviremiyor

    TFF 1. Lig’de son 6 maçından 3 puana hasret kalan Ekol Göz Menemenspor, bu sezon geriye düştüğü 14 karşılaşmanın sadece 1’ini kazanabildi. Yalnızca 16. haftada İlçe Stadı’nda oynanan Bursaspor karşılaşmasında 1-0 yenik duruma gelen Menemen, mücadeleyi çevirip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Geriye düştüğü, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Akhisarspor, Osmanlıspor, Altınordu, Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor karşılaşmalarında kayıp yaşadı.Ligin ikinci yarısında tek galibiyetini Eskişehirspor’a karşı alan Menemenspor, 35 puanda kalarak 28. haftayı 12. sırada tamamladı. Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle Play Off barajının 8 puan gerisinde kaldı.

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