Menemen’de 98. yıl coşkusu

İzmir ve Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutlandı. Sabah saatlerinde kortej yürüyüşü ve çelenk sunum töreniyle başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde araç konvoyu ve konserle devam etti. Ulukent Cumhuriyet Meydanı’nda ise Zafer Türküleri konseri düzenlendi. Kurtuluş şarkılarının söylendiği etkinliğe katılan Aksoy, “9 Eylül, Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıktığı gündür” dedi.