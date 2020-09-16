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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de e-köy
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    16.09.2020 - 07:00 |

    Menemen’de e-köy

    Tarımda dijitalleşmede İzmir’de önemli bir adım atıldı. Toprak, su, bitki, iklim gibi veriler uydu aracılığıyla takip edilip anında çiftçiye bildirilecek, verimli ve sağlıklı üretim artacak

    Menemen’de e-köy

    Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Alsancak Rotary Kulübü işbirliği, Agrovisio Tarım Bilişim desteğiyle Tarımda Dijitalleşme- Dijital Köy Projesi hayata geçiyor. Projenin ilk olarak Menemen’de uygulanması planlanıyor.
    Üreticiye destek
    Çiftçileri yenilikçi tarımsal teknolojiler ile buluşturup Ar-Ge faaliyetlerine yöneltmeyi amaçlayan projenin imza töreninde konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, “Günümüzde seksen milyonun yarısı şehirlerde toplanmış durumda ve dolayısıyla artık tarımda iş gücü ve istihdam sıkıntısı var. Köyler bomboş duruyor. Tarlaları kullanamıyoruz. Halbuki ülke olarak çok ciddi bir tarım potansiyelimiz var” dedi.
    Hem verimli üretim yapma zorunluluğu, hem de değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için, dijital tarım uygulamalarını kullanmak gerektiğini dile getiren Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Esetlili ise “Aslında bir ‘e-köy’ diyebiliriz. Köyümüzün arazilerini, toprak, bitki, su ve iklim parametrelerini uydu verileri ile izleyip üreticilerimize o bilgileri anlık ya da günlük olarak paylaşacağız. Yerel üreticiye anlamlı bir iyileştirme olacağına inanıyorum. Ülkemizin tarımsal üretiminin yüzde 80’ini üreten küçük çiftçilere daha fazla verimlilik, üretkenlik ve gelirde sürdürülebilir artışlar sağlayabilecek yenilikler ile buluşturmayı hedefliyoruz.
    Tarım ilacı yok
    Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Avukat Sezai Nüzhet Noyan da, “Tarımın dijitalleşmesi, çiftçimizin en verimli ve en sağlıklı şekilde üretim yapabilmesine ve maliyetlerin de azalmasına hizmet edecek. Artık tarlalar ilaca boğulmayacak, üretim olabildiğince organik hale gelecek, hem çevremiz yaşanabilir, hem gıdamız bol ve tüketilebilir olacak” şeklinde konuştu.

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