‘Menemen’in evladıyım’

Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt’la, ikinci kez girdiği kura çekimi sonrası Menemen Belediyesi Başkan Vekili olan, Cumhur İttifakı adayı, AK Partili Aydın Pehlivan, belediye önünde sloganlarla karşılandı.

Kura çekimi, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından yapıldı. Başkan Vekili olan Aydın Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci herkesin yakından izlediğini söyledi. Kura çekiminin, yasaların tarif ettiği şekilde yeniden yapıldığını dile getiren Pehlivan, “Nihai olarak, mahkememizin vermiş olduğu karar gereği yapılan 4. turda, kura çekiminin tekrarına karar verilmiştir. Kura sonucunu da Allah bize nasip etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK belediyeciliği Menemenliler ile tanıştırmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Menemen’in evladı olduğuna vurgu yapan Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz muhalefettik, Rabbim bize muhalefeti nasip etmişti. Layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bütün olaylar, Menemen halkının gözü önünde cereyan etti. İnşallah çok iyi hizmetleri halkımızla buluşturuyor olacağız. Biz kanunlara, hukuka saygı duyan insanlarız. Türkiye, bir kanun devletidir. Belediyemize gideceğiz ve hep birlikte Menemen Meclisi olarak Menemenimizi yönetebilmek adına harekete geçeceğiz.” Pehlivan, DHA’ya yaptığı özel açıklamada da, ilçenin 200 bine yakın nüfusu olduğuna dikkat çekti, “Bugünden itibaren halkımız ve belediyemiz için ne gerekiyorsa yapıyor olacağız. 22 yıllık bir hasreti sonlandırmış olduk. Hedefim, 200 bin kişiden ‘Allah razı olsun’ cümlesini duymaktır” dedi.