Menemenspor alkışı hak etti

- Menemenspor deplasmanda Süper Lig yolunda büyük iddiası olan Bursaspor karşısında oynadığı futbol ve performansla puanını aldı alkışı hak etti.

- Menemenspor takım olarak kendi doğru oyununu oynadı. Cesurdu. İyi oyununun yanında maçın son dakikasına kadar etkili hücum aksiyonları da vardı.

- 15. dakikada Menemen’in stoperi Domgjoni takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası takım halinde sahanın her yerinde topun arkasında kaldılar ve rakiplerine topla oynama şansı vermediler. Kalede Selmani, stoperler Ali Keten ve Domgjoni her ikisi de bitmeyen enerjileri ve agresif oyunlarıyla kalelerini iyi savundular. Menemen’de her oyuncu üstüne düşen görevi başarıyla yaptı. Maçın her anında yaptıkları şok preslerle rakiplerine alan bırakmadılar.

- Seleznyov, 22, ve 44. dakikalarda attığı 2 penaltı golüyle Bursaspor’u 2-1 öne geçirdi ve devre böyle bitti.

- İkinci yarıda Menemenspor rakip sahada tam baskıyla oynadı. Ve 47. dakikada Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Beraberlik sonrası Bursaspor baskılı ve bir an önce gol bulmayı amaçladı. Menemenspor birinci yarıda olduğu gibi savunmasına yerleşti ve doğru oyun tarzını devam ettirdi. Menemen’in oyun özelliği olan bir kanattan diğerine atılan toplarla tehlikeler yarattı. 81. dakikada Samed Ali’nin penaltısını, 86. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun frikiğini 88. dakikada Samed Ali’nin mutlak gollük vuruşunu kurtaran Bursaspor kalecisi Çağlar, maça damgasını vurdu ve Menemenspor’un galibiyetini engelledi.

- Menemenspor, maç boyunca doğru alan paylaşımı yaptı. Kazandıkları toplarla boş alanları çabuk geçtiler. Takım halinde fiziksel olarak güçlüydüler. Doğru bir organizasyonla oynayıp alkışı da hak ettiler.