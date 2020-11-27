Merkezefendi, lidere karşı

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) şampiyonluk ve kenti tarihinde ilk kez Süper Lig’de temsil etmeyi hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bugün lider Büyükşehir Hastanesi Konyaspor’u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Play Off hattındaki Merkezefendi bu sezon ligde 6 maçta 3 galibiyet alırken, Konyaspor ise 5 galibiyetle zirvede yer alıyor. Zorlu maç öncesi Başkan Veli Deveciler, “Artık kazanma vaktimiz geldi. Takımımızdaki tüm oyuncularımıza olan inancımız tam. Konya’yı yenerek lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.