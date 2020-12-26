Mert bebek için harekete geçtiler

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, 21 aylık lösemi hastası Mert Çakanel için başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Ege Üniversitesi’nde tedavi gören Mert bebek için sosyal medyadan iyilik zinciri oluşturan yeşil siyahlılar, “Bizlere ihtiyaçları var. Akut miyeloid lösemi hastalığına yakalanan Mert bebek ve onun gibi binlerce çocuğumuzun sesi olur musunuz?” yazılı bir paylaşım yapıp gönderiye Göztepe’yi etiketledi. Tüm takımların sırasıyla birbirini etiketleyerek paylaşım yapmasının ardından yardım çağrısı büyüdü, binlerce çocuğa umut oldu.

Öte yandan son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 yenerek art arda aldığı 2 galibiyetle puanını 12’ye yükselten Yukatel Denizlispor, 17. sıraya çıkarak düşme hattından kurtuldu. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde lider Aytemiz Alanyaspor’u evinde 1-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza atan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da 2-1’le geçen Denizlispor’da yüzler gülmeye başladı. Yukatel Denizlispor en son seri galibiyetini geçtiğimiz sezon almıştı. Yeşil siyahlı ekip Mehmet Özdilek yönetiminde, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-0, 13. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etmişti.