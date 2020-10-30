Mesafeli tören

Kuşadası’nı, 29 Ekim heyecanı sardı. Koronavirüs önlemleri kapsamında resmi çelenk töreniyle başlayan etkinlikler, ilçe kaymakamlık binasında yapılan törenle devam etti. Programa, Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, mülki amirler, siyasi parti yöneticileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Yücel, “Cumhuriyet, yani halkın yönetimde söz sahibi olması fikri, vicdanı ve irfanı hür nesillerin omzunda yaşayan veya yaşatılabilen bir yönetim şeklidir” dedi. Bayram etkinlikleri kapsamında belediye bandosu, kentin farklı noktalarında mini konserler verdi.