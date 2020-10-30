85,90BİST1.1270.00EURO9.730.53USD8.310.32ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mesafeli tören
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:00 |

    Mesafeli tören

    Kuşadası’nı, 29 Ekim heyecanı sardı. Koronavirüs önlemleri kapsamında resmi çelenk töreniyle başlayan etkinlikler, ilçe kaymakamlık binasında yapılan törenle devam etti.

    Mesafeli tören

    Kuşadası’nı, 29 Ekim heyecanı sardı. Koronavirüs önlemleri kapsamında resmi çelenk töreniyle başlayan etkinlikler, ilçe kaymakamlık binasında yapılan törenle devam etti. Programa, Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, mülki amirler, siyasi parti yöneticileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Yücel, “Cumhuriyet, yani halkın yönetimde söz sahibi olması fikri, vicdanı ve irfanı hür nesillerin omzunda yaşayan veya yaşatılabilen bir yönetim şeklidir” dedi. Bayram etkinlikleri kapsamında belediye bandosu, kentin farklı noktalarında mini konserler verdi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

    BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

    Sıradaki Haber