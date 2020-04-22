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    22.04.2020 - 07:00 | | CEMİL SEVAL DHA

    Mesirler elde kaldı

    Manisa’da 480’incisi düzenlenecek olan Mesir Macunu Festivali’nin koronavirüs nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edildi. Hazırlanan mesirlerin imalathanelerde bekletildiği belirtildi

    Mesirler elde kaldı

    Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılarak insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını, Manisa’nın 480 yıllık geleneğini de olumsuz etkiledi. Her yıl yurtiçi ve dışından binlerce kişinin katıldığı, UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl 14-19 Nisan günleri arasında yabancı ülkelerden 500 konuğun katılımıyla yapılması planlanan 480’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin tüm etkinlikleri, 12 Mart’ta festival komitesi tarafından iptal edildi. Öte yandan, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği’nin Şehzadeler ilçesindeki atölyesinde 15 kadın tarafından, geleneksel yöntemlerle 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanmaya başlanan ancak festivalin iptal edilmesi üzerine elde kalan mesir macunlarının da imalat yerlerinde bekletildiği belirtildi. 7 ton saçılacaktıFestival kapsamında daha önce Sultan Camisi kubbelerinden 7 ton mesir macunu saçılacağı duyurulmuştu. Lezzeti ve kokusuyla dikkat çeken mesir macunu, ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır.

    Manisa UYARIYOR

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, araçla anons yaparak vatandaşları uyarıyor. Kent merkezinde cadde ve sokakları gezen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşların mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Ekipler, gerekli tedbirlere uyulması gerektiği ifade ediyor.

    İki aileden 1000’er liralık destek geldi

    Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde iki aile, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen 1000’er liralık desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı. Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, Borlu Mahallesi’nde yaşayan Ümran Karakaya’dan 1000 lirayı teslim etti. Arpacı Mahallesi’nde de Nurşen Atak, yetkililerce kendisine getirilen 1000 lirayı, kampanyaya verdi. l AA

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