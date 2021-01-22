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    22.01.2021 - 07:00 |

    Mesleki yeterlilik sınavları başladı

    Öğrenci taşımacılığı yapan üyelerine seslenen İESOB Başkanı Mutlu, MYK belgesi olmayanların, 3 Eylül tarihinden sonra çalışamayacağını belirtti

    Mesleki yeterlilik sınavları başladı

    İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) servis aracı şoförlerine yönelik sınav ve belgelendirme çalışmalarına başladı. Öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin 3 Eylül’den sonra belgesiz çalışamayacağına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Olası mağduriyetlerin önlenmesi için bu kapsamdaki üyelerimizi belge almaya davet ediyoruz. Birliğimiz, servis hizmetlerinde kalitenin artırılması için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan yetki alıp 20 Ocak’tan itibaren sınavlara başladı. Servis şoförlerinin sahip olması gereken nitelikleri, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak; geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliklerinin kanıtlamasına olanak vereceğiz” diye konuştu.
    Odaya başvurabilirsiniz
    İESOB’nin servis aracı şoför ve işletmecilerine yönelik MYK belgesi sınavlarıyla ilgili, 0 (232) 482 11 65 numaralı telefondan veya www.ustabelgelendirme.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik gereği bu kapsamdaki servis aracı şoförlerinin MYK belgesi sahibi olmaları gerekiyor.

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