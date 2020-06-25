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    HaberlerEge Haberleri ‘Metodbox’ başarıyı getirdi
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    25.06.2020 - 00:04 |

    ‘Metodbox’ başarıyı getirdi

    Bahçeşehir Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi, öğrencilerinin LGS’de geçen yıla oranla bu yıl başarılarını artırdıklarını açıkladı.

    ‘Metodbox’ başarıyı getirdi

    Pandemi nedeniyle eğitimlerini uzaktan yürüten öprenciler, geçen yıla göre 600 bin fazla adayın dahil olduğu sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı. Türkiye’de ve dünyada yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformuna sahip ilk ve tek K12 eğitim kurumu olduklarını söyleyen Genel Müdür Özlem Dağ,

    Kişiye özel eğitim

    “Kişiye özgü öğretim modelimizle çğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerikler sunuyoruz, Çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri’mizle ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. İki yıldan bu yana bu eğitim modellerimizi aktardığımız Metodbox uygulamamız başarıyı getirdi” dedi. Dağ, sınavlarda başarıyı getiren bu sistemi yapay zekâ tabanlı Metodbox platformuna aktardıklarını söyledi, hedef belirlendikten sonra Metodbox’ta yapay zekâ teknolojisiyle öğrencinin kazanım eksikliklerinin tam zamanlı olarak tespit edildiğini, öğrencinin platformda bulunan binlerce video, destek ve takviye içerikleriyle eksik olduğu kazanımları güçlendirdiğini belirtti.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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