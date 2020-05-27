Metroya dev kredi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak olan 7,2 kilometrelik metro projesi için Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile 50 milyon euro’luk kredi sözleşmesi yaptı. Fransız Société Générale Bankası’yla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) A/B sendikasyon yapısı altında 25 milyon euro B kredisi için de anlaşma yapan Büyükşehir, toplam 75 milyon euro tutarında kredi sözleşmesine imza attı.

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, bu anlaşmalarla ilgili olarak şu vurguları yaptı: “İzmirimizin büyük ve önemli projelerine bu zamana kadar Hazine garantisiz dış finansman sağlayan uluslararası finans kalkınma kuruluşlarına iki yeni kuruluşun daha eklenmesinden büyük heyecan duymaktayım. Katkılarından dolayı Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale Bankası’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Büyükşehir Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın, Evka 3-Fahrettin Altay Metro Hattı’nı Narlıdere’ye uzatma çalışmaları, yavaş bir şekilde de olsa, Kovid-19 sürecinde de sürdürülüyor. Çalışmaların, 2021’in ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Taşkın önlenecek

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Gediz Deltası’nın başlangıcında yer alan Flamingo Doğa Parkı projesini yerinde inceledi. Mavişehir kıyı rehabilitasyonuyla beraber şehir içinde bir doğa parkı oluşturmayı hedefleyen projeyle, kent merkezi Gediz Deltası’yla birleştirilecek. Mavişehir’deki deniz taşkını da önlenecek. Gediz Deltası’nın güney kesimini kapsayan Güney Gediz Deltası projesiyle bir gözlem ve gezi rotası oluşturduklarını belirten Soyer, “Deltanın başlangıç noktasını oluşturan Mavişehir’de ise Gediz’e bir koridor oluşturacak bir doğa parkı yapıyoruz. Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan ve kentin yanı başındaki bu doğal miras artık kent yaşamının bir parçası olacak” dedi.

Çeşme kavununa tescil

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, lezzeti ve kokusuyla ünlü Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru kabul edildi. Ürün, 6 aylık askı süresinin ardından ‘coğrafi işaretli ürün’ statüsüyle dünya pazarlarına sunulacak. Ovacık, Çiftlikköy, Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros köylerinde geleneksel yöntemlerle üretilen kavun, bölge ekonomisi için önem taşıyor.