Mikrobu alt etti

Manisa’da, salgın sürecinde annesiyle birlikte hastaneye giden ve sıra alma cihazına dokunduğu için azar işiten Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Aybüke Demirok, dokunmadan sıra almayı sağlayan proje geliştirdi. Demirok’un projesi ‘TEKNOFEST 2020’de sağlık ve ilk yardım kategorisinde birincilik kazandı. Danışmanlığını sosyal bilgiler öğretmeni Melek Geylani Bayramın yaptığı ‘Dokun-Ma-Tik’ isimli proje büyük beğeni topladı, 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Annesiyle hastanede yaşadığı diyaloğun projesine ilham verdiğini dile getiren Demirok, şunları söyledi:

Barkod okutulacak

“Koronavirüs döneminde annemle birlikte hastaneye gitmiştim. Orada annem bana kızmıştı, ‘Mikrop vardır, dokunma, elleme’ diye. Ben de ‘sıra alabilmek için cihaza dokunmamız gerekiyor anne’ demiştim. İşte buradan yola çıkarak projemi tasarlamaya başladım. Bu projeyle bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçebilmek adına hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, bankalar, postaneler gibi çoklu işlem yapılan kuruluşlarda temas gerektiren unsurları ve buralarda geçirilen vakitleri en aza indirmeyi hedefledik. Hastanelerdeki sıra alma cihazında, kimliğinizin arkasındaki bakanlığın yeni uygulaması olan barkodu okuyacak bir barkod okuyucu bulunacak. Sıra almak isteyen kişi, kimliğinin arkasındaki barkodu okutarak, sistemde hasta kaydını oluşturmuş olacak.”

Kaymakamdan teşekkür

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, bilim ve sanat merkezini ziyaret etti, Aybüke Demirok ve öğretmeni Melek Geylani Bayramı ödüllendirdi. Ayrıca Çaykara, uçaklar için güvenli iniş sistemi projesiyle Türkiye üçüncüsü olan 8’inci sınıf öğrencileri Cüneyt Yümer ve İsmail Çeşmeci’yi de ödüllendirdi. Ziyarette Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz de hazır bulundu.