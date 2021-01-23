Milas Belediyespor’da transferler tanıtıldı

TVF 1. Lig’de Milas Belediyespor kadrosunu 2 yeni transferle güçlendirdi. Grubunda lider konumda bulunan ve başarılı grafiğini devam ettirerek, Play Off maçları sonucunda Efeler Ligi’ne çıkmayı hedefleyen Milas BLD, Slovakyalı pasör çaprazı Jakup Petras ve Arnavut köşe oyuncusu Redi Bakiri’yi kadrosuna katarak, basına tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “2 değerli oyuncu arkadaşımızı takımımıza dahil ettik. Ligin önemli takımlarından birisiyiz. Hedeflerimizi daha da yukarılara çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.