Milaslı yedi kadın güçlerini birleştirdi

Kentin değerlerini ön plana çıkartma, kadınları üretime dahil etme hedefiyle yola çıkan Berrin Naz, Feray Albasan, Zeynep Çınar, Nurgül Çöllüoğlu, Hatice Çimen Mutlukan, Ayşe Güzide Çereren ve Zeliha Arpazlı, S.S Milas Anatolie Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Yönetim olarak ilk ziyaretlerini Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yapan kadınlar, hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çınar, ”Kadınlarımızı kooperatif çatısı altında toplayıp merkezdeki kadınların el ürünlerini ve ürettiklerini pazarlamayı, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmayı ve girişimci kadınlar yaratmayı amaçladık” diye konuştu.

Milas’ta böylesine önemli bir kooperatifin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Gereken katkı ve desteği sağlayacağız” dedi.