Milas’ta acil eylem planı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladıkları acil eylem planını paylaştı. Tokat, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz. Belediye olarak tüm ödeme işlemlerimizi online kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yol, cadde, sokak ve parklarımızı sürekli şekilde dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığı için bir süreliğine tüm banklarımızı yerinden kaldırdık. Personelimizin ve ailelerinin sağlığı herşeyden önemlidir dedik ve belediyemizde esnek mesai sistemine geçtik. 12 yaş ve altı çocuğu olan kadın personellerimize ve kronik rahatsızlığı olan personelimize idari izin verdik” diye konuştu.