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    17.10.2020 - 07:00 |

    Millet Çarşısı’nın sporcu kadınları

    YunusEmre Millet Çarşısı içerisinde haftanın altı günü hizmet veren spor salonuna hanımların ilgisi yoğun oldu.

    Millet Çarşısı’nın sporcu kadınları

    YunusEmre Millet Çarşısı içerisinde haftanın altı günü hizmet veren spor salonuna hanımların ilgisi yoğun oldu. İlginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Antrenör Damla Delibaşlar, “Birebir özel reformer pilates derslerimizde kişiye özel programlarla hanımların incelip sıkılaşmasına, kaslarını kuvvetlendirip esneklik kazanmasına yardımcı oluyoruz. Her seansta yenilendiğini hisseden üyelerimiz bel ve boyun ağrılarının azaldığını ve duruşlarında düzelmeler olduğunu fark ediyor. Tüm hanımları bekliyoruz” diye konuştu.
    Hijyen ön planda
    Öte yandan seanslar ateş ölçümü yapıldıktan sonra başlıyor. Her seans sonrası makineler dezenfekte ediliyor. Grup derslerinde mesafe kuralına uyuluyor.

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