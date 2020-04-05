Milli Dayanışma Kampanyası’na Balıkesir’den tam destek

Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in talimatıyla 81 ildeki federasyon temsilcilikleri tarafından yürütülecek olan kampanyaya Balıkesir İl Temsilciliği de katıldı. Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu yaptığı açıklamada, “Türkiye Boks Federasyonu olarak Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç ve Başkan Vekilimiz Hasan Kartal’ın öncülüğünde 81 il genelinde başlatılan kampanyaya biz de Balıkesir İl Temsilciliği olarak tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı bu kampanyaya Türk boksörlerimiz de tam destek vereceklerdir” dedi.