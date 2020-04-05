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    HaberlerEge Haberleri Milli Dayanışma Kampanyası’na Balıkesir’den tam destek
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    05.04.2020 - 00:00 |

    Milli Dayanışma Kampanyası’na Balıkesir’den tam destek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türkiye Boks Federasyonu’ndan geldi.

    Milli Dayanışma Kampanyası’na Balıkesir’den tam destek

    Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in talimatıyla 81 ildeki federasyon temsilcilikleri tarafından yürütülecek olan kampanyaya Balıkesir İl Temsilciliği de katıldı. Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu yaptığı açıklamada, “Türkiye Boks Federasyonu olarak Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç ve Başkan Vekilimiz Hasan Kartal’ın öncülüğünde 81 il genelinde başlatılan kampanyaya biz de Balıkesir İl Temsilciliği olarak tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı bu kampanyaya Türk boksörlerimiz de tam destek vereceklerdir” dedi. 

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