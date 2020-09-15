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    15.09.2020 - 07:00 |

    Milli mücadelede kadının hikayesi

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin öncülüğünde, Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi’nin ev sahipliğinde yazar Gonca Elmas’ın katıldığı online toplantı düzenlendi.

    Milli mücadelede kadının hikayesi

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin öncülüğünde, Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi’nin ev sahipliğinde yazar Gonca Elmas’ın katıldığı online toplantı düzenlendi. ‘Kadın Kahramanlarla Günümüze Yolculuk’ adını verdiği bir sunum gerçekleştiren Elmas, milli mücadelede önemli görevler almış kadın kahramanların hikayelerini paylaştı. İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül’ü andıkları bir haftada olduklarını söyleyen Şube Başkanı Mesude Öney, “Pandemi nedeniyle bir araya gelinemese de bu günleri kutlamaya devam edeceğiz” dedi.
    ‘Biz yaşatacağız’
    İKKB Başkanı Huriye Serter de, “Atatürk bir kutup yıldızı gibi bizlere hep yol gösterici olacaktır. Onun bizlere bıraktığı değerlerden ve kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz onu sadece anan değil yaşatan ve yaşatacak olan İzmirli kadınlarız” diye konuştu.

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