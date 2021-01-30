‘Milyonda 40 kişide bir görülüyor’

Milyonda 40-70 kişide görülen, Türkiye’de Sezen Aksu ve Türkan Şoray’ın hastalığı olarak bilinen cushing sendromu, böbrek üstü bezlerinden salgılanan ve yaşam için olmazsa olmaz olan kortizol hormonunun yüksek seviyede salgılanması sonucu ortaya çıkıyor. Medicana Internatinol İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Demir, kortizol hormonunun bireyin hastalık gibi stresli durumlarla baş etmesinde, kan basıncı ve kan şekeri düzenlenmesinde, alınan besinlerin enerjiye dönüşmesinde rol oynadığını söyledi. Kortizol hormonunun vücutta gereğinden fazla düzeyde bulunmasının birçok probleme neden olduğunu belirten Demir, “En sık sebebi, astım, eklem iltihabı gibi rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yüksek dozda kortizol içeriği olan ilaç kullanımı” dedi.

Ciltte incelme, kırmızı-mor çatlaklar, kolay çürükler, yağlı cilt ve sivilce artışı, yüksek tansiyon, hafıza bozuklukları, depresyon, kaslarda güçsüzlük gibi belirtileri olduğunu kaydeden Demir, tedavi yöntemlerini anlattı. Demir, hastalığın, hastalığa yol açan ilacın doktor kontrolünde azaltılarak kesilmesi, hipofiz ve hipofiz dışı saptanan kitlenin cerrahi olarak çıkarılması, ışın tedavisi ve ilaçlarla tedavi edilebileceğini dile getirdi.