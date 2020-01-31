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    HaberlerEge Haberleri Miniklere eğlenceli matematik eğitimi
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    31.01.2020 - 07:00 |

    Miniklere eğlenceli matematik eğitimi

    Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ‘2020 Kış Okulu’nda Doç. Dr. Jale İpek tarafından eğlenceli matematik eğitimi veriliyor.

    Miniklere eğlenceli matematik eğitimi

    Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ‘2020 Kış Okulu’nda Doç. Dr. Jale İpek tarafından eğlenceli matematik eğitimi veriliyor. Doç. Dr. İpek, “Çeşitli oyunlar ve el becerilerini geliştirecek aktiviteler ile eğitimin ilk kısmını tamamladıktan sonra, teknoloji ve matematik ilişkisini incelemek için bilgisayar laboratuvarına geçiyoruz” dedi.

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