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    26.12.2020 - 07:00 |

    Miniklere sürpriz

    Menderes Belediyesi tarafından birinci sınıf öğrencilerine hijyen konulu hikaye kitabı ve hijyen seti hediye ediliyor.

    Miniklere sürpriz

    Menderes Belediyesi tarafından birinci sınıf öğrencilerine hijyen konulu hikaye kitabı ve hijyen seti hediye ediliyor. İlçeye özel olarak bastırılan kitapta yakın arkadaş olan Poli ve Ena’nın hikayesi anlatılıyor. Başkan Mustafa Kayalar, “Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlar için farkındalık projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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