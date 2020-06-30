Mis kokulu şifa kaynağı kekikte hasat zamanı

TÜRKİYE’nin kekik ihtiyacının yüzde 92’sini karşılayan Denizli’de hasat başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20’luk bir rekolte kaybı yaşandığını belirtti. Kentte 148 bin dekarlık bir alanda kekik üretimi yapıldığını ifade eden Gemici, “Pamukkale bölgesinde zirai ilaç kullanılmadan çok kaliteli kekik ürünü yetiştiriliyor. Yıllık ortalama 15 bin ton üretimle ülke ekonomisine 55 milyon dolarlık ihracat katkısı sunuyor. Kekiğin kilogram fiyatı kalitesine göre 10 lira ve üzerinde alıcı buluyor. Bu fiyatlar üreticiyi memnun edecek bir seviyede” diye konuştu.