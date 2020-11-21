Misli.com 3. Lig’e kasabalı damgası

Turgutluspor’dan yetişen başarılı teknik adamlar Burhanettin Basatemur, İbrahim Baş ve Selahaddin Dinçel, Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve için kıyasıya mücadele ediyor. Turgutluspor’daki yıllarında gençler ligi antrenörlüğü, gençlik gelişim antrenörlüğü, gençler ligi teknik sorumlusu, profesyonel takım teknik sorumlusu, profesyonel takım antrenörlüğü gibi görevlerde bulunan Burhanettin Basatemur’un takımı Somaspor, sezona iyi başlangıç yaptı. Grupta son olarak Karşıyaka deplasmanından 1-0 galip ayrılan Somaspor, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Grupta İçel İdman Yurdu ile namağlup 2 takımdan birisi olan Soma, 23 puanla zirvede yer alıyor. Turgutluspor’da profesyonel, amatör ve genç takım antrenörlüğü, profesyonel takım, gençlik gelişim, U18, U19, A2 Ligi teknik sorumluluğunu üstlenen İbrahim Baş’ın dümende olduğu İçel İdman Yurdu, Somaspor’u 1 puan geriden takip ederek ikinci sırada zirve mücadelesi veriyor. Mersin temsilcisi, 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak topladığı 22 puanla grubun güçlü takımları arasında gösteriliyor.

Esenler, Dinçel’le yükselişte

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise Turgutluspor’da profesyonel takım, gençler ligi teknik sorumluluğu, profesyonel takım antrenörlüğü yaptıktan sonra çeşitli takımlarda görev aldı. İstanbul ekibi Esenler Erokspor, lige ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile kötü bir giriş yapmıştı. Teknik direktör değişimine giderek 5. haftada takımı Dinçel’e emanet eden Esenler, deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet alarak üst sıralara tırmandı. Ligde eksik maçı bulunan Esenler, 13 puanla Play Off hattının 3 puan gerisinde yer alıyor. Dinçel geçtiğimiz sezon 3. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaelispor’da görev almıştı. n berke mankır milliyet