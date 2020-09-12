Misli.com coşkusu

TFF 2. ve 3. Lig’lerin isim sponsorluğunu ve maçların yayın hakkını Misli.com’un alması, Ege temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Futbolseverlerin alt ligleri de Misli.com’dan yayınlanacak maçlar sayesinde ücretsiz olarak izleyebilecek olmasını ‘Milat’ olarak değerlendiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, “2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz için Misli.com’la yapılan sponsorluk anlaşmasından dolayı sayın Yıldırım Demirören ve Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir ile yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yapılan sponsorluk kulüplerimize güzel bir destek oldu. Bu anlaşmayı milat sayıyorum” dedi.

“Demirören’e minnettarız”

Misli.com 3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, alt ligler için bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi, “Türk futboluna her yönüyle olumlu yansıyacak bir adım. 2. Lig ve 3. Lig’deki 106 kulübe gelir getirecek. Katkı sağlaması, ekonomik olarak kulüplerin yaşaması adına ve maçların da dijital ortamda yayınlanması adına sponsorluğu çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dijital ortamda her maç canlı olmasa da bu anlaşma görüntüleri arşivleyerek hem rakiplerimizi hem de kendimizi daha iyi analiz etmemizi sağlayacak” diye konuştu. Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan ise, “Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve Türk futbolunun geçirmiş olduğu süreçte yapılan bu katkı bizler açısından çok değerlidir. Türk futboluna katkılarından dolayı Demirören Holding yönetim kuruluna minnettarız” dedi.