MİTSO üyelerine yüzde 15 indirimli kredi

Şekerbank’tan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) üyelerine daha uygun koşullarda taksitli ticari kredi desteği sağlanması için iki kurum arasında protokol imzalandı. MİTSO Başkanı Reşit Özer ve Şekerbank Milas Şubesi Müdiresi Pınar Top tarafından imzalanan protokole göre 48 aya varan vadelerle, ilk üç ayı ödemesiz veya üç ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullandırılabilecek. Kredisi uygun görülen oda üyelerine 6 ile 36 ay arası uygulanacak Taksitli Ticari Kredilere liste faiz oranları üzerinde yüzde 15 indirimli faiz uygulanacak.

Kredi kullanacak oda üyelerinin eğer Şekerbank POS cihazı yok ise ve ilk kez bankanın POS cihazını kullanacak ise, ilk 3 ay cihaz kira bedeli de alınmayacak. Bir yıl süreyle yürürlükte kalacak protokol, tarafların istemesi durumunda aynı koşullarda bir yıl daha uzatılabilecek. Kredi talebinde bulunmak isteyenler 0 554 583 87 70 numaralı telefondan bilgi alabilir.