Mobil eğitim

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programı doğrultusunda Karşıyaka Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘okul öncesinde her çocuk stembus ile buluşuyor’ projesi kapsamında geliştirilen STEMBÜS, Türkiye’de ilk defa Karşıyaka’da hizmete sokuldu. STEMBÜS, Karşıyaka’daki dezavantajlı bölgeler de dahil olmak üzere okul öncesi 4 bin çocuğa hizmet vermek için mobil araçla hizmete başladı.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinin İngilizce baş harflerinden oluşan ve dünyada giderek yaygınlaşan STEM eğitiminin yayıldığını belirten Kaymakam Ali Rıza Çalışır, “Mobil aracımız dezavantajlı bölgelerde bulunan okullara da hizmet verecek, eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak” dedi.