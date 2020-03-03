MODEKO’da yöresel ürünleri sergileyecek

Karabağlar Belediyesi, adı mobilya sektörüyle özdeşleşen ilçeyi MODEKO’da temsil edecek. 4-8 Mart günleri arasında Gaziemir Fuar Alanı A Hol No:316’daki Karabağlar Belediyesi Standı’nda, üniversitelerin mobilya tasarım bölümü öğrencilerinin çalışmaları, belediye projelerin yer aldığı afiş ve broşürlerle Kavacık Kadın Kooperatifi’nin ürünleri sergilenecek. Ayrıca konuklara Kavacık üzümünden lokum ikram edilecek.