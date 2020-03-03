03.03.2020 - 07:00 |
MODEKO’da yöresel ürünleri sergileyecek
Karabağlar Belediyesi, adı mobilya sektörüyle özdeşleşen ilçeyi MODEKO’da temsil edecek. 4-8 Mart günleri arasında Gaziemir Fuar Alanı A Hol No:316’daki Karabağlar Belediyesi Standı’nda, üniversitelerin mobilya tasarım bölümü öğrencilerinin çalışmaları, belediye projelerin yer aldığı afiş ve broşürlerle Kavacık Kadın Kooperatifi’nin ürünleri sergilenecek.
Karabağlar Belediyesi, adı mobilya sektörüyle özdeşleşen ilçeyi MODEKO’da temsil edecek. 4-8 Mart günleri arasında Gaziemir Fuar Alanı A Hol No:316’daki Karabağlar Belediyesi Standı’nda, üniversitelerin mobilya tasarım bölümü öğrencilerinin çalışmaları, belediye projelerin yer aldığı afiş ve broşürlerle Kavacık Kadın Kooperatifi’nin ürünleri sergilenecek. Ayrıca konuklara Kavacık üzümünden lokum ikram edilecek.
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