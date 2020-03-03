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    HaberlerEge Haberleri MODEKO’da yöresel ürünleri sergileyecek
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    03.03.2020 - 07:00 |

    MODEKO’da yöresel ürünleri sergileyecek

    Karabağlar Belediyesi, adı mobilya sektörüyle özdeşleşen ilçeyi MODEKO’da temsil edecek. 4-8 Mart günleri arasında Gaziemir Fuar Alanı A Hol No:316’daki Karabağlar Belediyesi Standı’nda, üniversitelerin mobilya tasarım bölümü öğrencilerinin çalışmaları, belediye projelerin yer aldığı afiş ve broşürlerle Kavacık Kadın Kooperatifi’nin ürünleri sergilenecek.

    MODEKO’da yöresel ürünleri sergileyecek

    Karabağlar Belediyesi, adı mobilya sektörüyle özdeşleşen ilçeyi MODEKO’da temsil edecek. 4-8 Mart günleri arasında Gaziemir Fuar Alanı A Hol No:316’daki Karabağlar Belediyesi Standı’nda, üniversitelerin mobilya tasarım bölümü öğrencilerinin çalışmaları, belediye projelerin yer aldığı afiş ve broşürlerle Kavacık Kadın Kooperatifi’nin ürünleri sergilenecek. Ayrıca konuklara Kavacık üzümünden lokum ikram edilecek.

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