MODEKO’ya övgü

Sektörün öncülerinin katılımıyla dört gün boyunca önemli buluşmalara ev sahipliği yapan MODEKO 2020-31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı dün sona erdi. Profesyonelleri fuarizmir’de buluşturan etkinliği ziyaret eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “Uluslararası ünvanı kazanan MODEKO’yu gerek sektör için gerekse kent ekonomimiz için önemli buluyor ve her yıl destekliyoruz” dedi.

Projelerle destek

Tek tek stantları gezen Özgener, “Mobilya sektörünün, elde edilen dış ticaret tecrübeleri ile ihracattaki bu artış eğilimine devam edeceğinden şüphemiz yok. Oda olarak sektöre yönelik projelerle üreticinin büyümesini destekliyoruz. Üyelerimizin iç pazardaki gelişimlerinin yanı sıra ihracata açılmalarının en kısa yolunun da fuarlar olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

‘Fuarlar vazgeçilmez’

MODEKO’yu İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ile birlikte gezen İzmir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, “Başarılı çizgisini yıllardır bozmadan, ithalat ve ihracata katkı koyan önemli bir marka haline gelen MODEKO, İzmir için büyük bir kazanım. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanlar ürünü görüp sorgulamak adına ihtisas fuarlarından vazgeçmiyor. Teknoloji, profesyonel alıcı ya da tüketiciye güler yüzle hizmet veremiyor” ifadelerini kullandı.