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    HaberlerEge Haberleri Morah, konuklarını bekliyor
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Morah, konuklarını bekliyor

    Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyan mekanlar da tatilciler tarafından tercih ediliyor.

    Morah, konuklarını bekliyor

    Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyan mekanlar da tatilciler tarafından tercih ediliyor. Alaçatı'nın gözde mekanlarından Morah, uyguladığı hijyen tedbirleriyle konuklarını nezih ve güvenli bir ortamda ağırlıyor. 150 kişilik oturma kapasitesini 80 kişiye düşürerek sosyal mesafeye de dikkat eden Morah, maske ve dezenfektan kullanarak misafirlerine tertemiz bir mekanda kaliteli yemek ve eğlence sunuyor. 20 yıllık deneyimli aşçıları ile müthiş lezzetler sunan Morah'da yöresel lezzetlerin yanında dijon hardallı soya filizi kızartması, patlıcan künefe, siriracha, levrek ceviche, lavunya gibi spesiyaller ön plana çıkıyor.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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