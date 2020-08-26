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    26.08.2020 - 07:00 |

    Moral bulacak

     Doktorluk mesleğinden müzik dünyasına adım atan, yorumlarıyla, şarkılarıyla herkesin sevgilisi haline gelen Ferhat Göçer, 30 Ağustos Pazar günü Alaçatı Şerefe’de sahneye çıkacak.

    Moral bulacak

     Doktorluk mesleğinden müzik dünyasına adım atan, yorumlarıyla, şarkılarıyla herkesin sevgilisi haline gelen Ferhat Göçer, 30 Ağustos Pazar günü Alaçatı Şerefe’de sahneye çıkacak. Cerrah yorumcu Göçer, “Ah, vah etmedim, yine de çalıştım, çabaladım, ürettim. ‘Ağır Yaralı’ adlı şarkısınınım klibini özel izin alarak sokağa çıkma yasağı olduğu zaman çektim, müthiş bir klip oldu. Bu moralle artık konserlerime devam edeceğim” dedi.

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