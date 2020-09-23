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    HaberlerEge Haberleri Mordoğan’a hayran kaldı
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    23.09.2020 - 07:00 |

    Mordoğan’a hayran kaldı

    Mordoğan’daki Echo Performance Hall, Zuhal Olcay’ı ağırladı.

    Mordoğan’a hayran kaldı

    Mordoğan’daki Echo Performance Hall, Zuhal Olcay’ı ağırladı. Olcay, konserden bir gün önce geldiği Mordoğan’ın güzelliklerini görme fırsatını da buldu. Mordoğan’ı çok sevdiğini ve yeniden geleceğini söyleyen sanatçı, uzun bir aradan sonra sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Genel Koordinatör Koray Hepenson, sahneye çıkacağı yerleri titizlikle seçen, Türkiye’nin en özel sanatçılarından Zuhal Olcay’ı ağırlamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.

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