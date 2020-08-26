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    HaberlerEge Haberleri Mordoğan’a yerleşecek
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    26.08.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Mordoğan’a yerleşecek

    Üç ay önce açılan ve Türkiye’deki en saygın işletmeler arasında adı geçen koordinatörlüğünü Koray Hepenson’un yaptığı Karaburun Mordoğan’daki Echo Performance Hall’de Sinan Erkoç fırtınası esti.

    Mordoğan’a yerleşecek

    Üç ay önce açılan ve Türkiye’deki en saygın işletmeler arasında adı geçen koordinatörlüğünü Koray Hepenson’un yaptığı Karaburun Mordoğan’daki Echo Performance Hall’de Sinan Erkoç fırtınası esti. Ünlü sanatçı, 80’ler 90’ların unutulmaz şarkılarını seslendirdi, masalardan gelen istek şarkıları da söyledi. İlk defa Karaburun Mordoğan’a geldiğini belirten Erkoç, “Bu güzel mekanlarda müzik icra etmekteyiz, Mordoğan’ı çok beğendim, eşim Arzu Hanım da tamam derse buraya yerleşebiliriz” dedi.

    Mordoğan’a yerleşecek

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