Mozart PSM Ege Perla Sahnesi açıldı

Kurulduğu günden bu yana birçok önemli projeyi sahneye taşıyarak dünya ve Türkiye prömiyerini gerçekleştiren Mozart Akademi işbirliğiyle Ege Perla, Mozart PSM’yi ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sahne ve görüntü sanatlarının her türüne ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan‘Mozart PSM Ege Perla Sahnesi, her yaşa yönelik tiyatro, sahne performansı, konser, seminer, söyleşi, festival, Masterclass çalışmalarına ev sahipliği yapacak.