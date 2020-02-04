04.02.2020 - 07:00 |
Mozart PSM Ege Perla Sahnesi açıldı
Kurulduğu günden bu yana birçok önemli projeyi sahneye taşıyarak dünya ve Türkiye prömiyerini gerçekleştiren Mozart Akademi işbirliğiyle Ege Perla, Mozart PSM’yi ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Kurulduğu günden bu yana birçok önemli projeyi sahneye taşıyarak dünya ve Türkiye prömiyerini gerçekleştiren Mozart Akademi işbirliğiyle Ege Perla, Mozart PSM’yi ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sahne ve görüntü sanatlarının her türüne ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan‘Mozart PSM Ege Perla Sahnesi, her yaşa yönelik tiyatro, sahne performansı, konser, seminer, söyleşi, festival, Masterclass çalışmalarına ev sahipliği yapacak.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.