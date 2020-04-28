Mücadeleden taviz yok

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, koronavirüsle mücadele ve önlemlerle ilgili olarak sürdürdükleri çalışmalar kapsamında teşkilatı diri tutmaya çalışıyor. Mahalle muhtarları da sürece etkin biçimde dahil ediliyor. İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda tüm İl Yönetim Kurulu’nun yoğun mesaisiyle 1294 mahalle başkanı ve 1294 muhtarın arandığını belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Teşkilatın uç beyleri mahalle başkanlarımız ise, devletimizin uç beyleri de muhtarlarımızdır. Onların bu sürece aktif katılımı, salgınla mücadelemizi ve aldığımız tedbirleri daha etkin kılmaktadır. Muhtarlarımız, mahallelerimizi en iyi tanıyan, vatandaşla aramızdaki en sağlam köprülerimiz. Hepsine sürece koydukları katkılar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm ilçe teşkilatlarının da aktif bir biçimde sürece dahil olduğunu vurgulayan Sürekli, ilçe başkanlıklarının şu ana kadar 190 bin 65 yaş altı, 35 bin de 65 yaş üstündeki üyeyle bire bir görüşmeler yaptığını belirtti, şehit ailelerine de tek tek ulaşıldığını ve ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.