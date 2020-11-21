‘Mücadelemiz hız kesmiyor’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir’in mobil dezenfeksiyon ekipleri, binalarda yaptığı dezenfekte işleminin yanı sıra toplu taşıma araçları, servisler, taksiler ve özel araçlara da aynı işlemi uyguluyor. Esnafa hijyen kiti dağıtılıyor. Kovid ile mücadeleye Büyükşehir’in tempoyu düşürmeden devam ettiğine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kişisel olarak alınan önlemler hayat kurtaracaktır. Maskeyi takın, rahat nefes alın. En temel ve en etkili çözüm yine bizim ellerimizdedir” dedi.