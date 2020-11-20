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    HaberlerEge Haberleri ‘Muğla hak ettiği hizmeti almalı’
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    20.11.2020 - 07:00 |

    ‘Muğla hak ettiği hizmeti almalı’

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve ilçe belediye başkanları, pandemi nedeniyle yazlıklarına gelen ve geri dönmek yerine kalmayı tercih edenlere ikametlerini kente aldırmaları konusunda çağrıda bulundu.

    ‘Muğla hak ettiği hizmeti almalı’

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve ilçe belediye başkanları, pandemi nedeniyle yazlıklarına gelen ve geri dönmek yerine kalmayı tercih edenlere ikametlerini kente aldırmaları konusunda çağrıda bulundu. Sosyal medyada ‘İkamet Muğla’ kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Gürün, “Gün geçtikçe artan ve Muğlalı olmayı tercih eden nüfusumuza daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen ikametlerimizi oturduğumuz ilçelere aldıralım, kentimizin hak ettiği hizmeti almasını sağlayalım” dedi.
    Yaz sezonunda hem tatil yapmak, hem de pandemi sürecini Muğla’da geçirmek için ikinci evlerine gelen vatandaşların kış sezonunda geri dönmemesi şehrin 1 milyonluk nüfusunu ikiye katladı.

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