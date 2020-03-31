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    31.03.2020 - 07:00 | | ALİ RIZA AKKIR AA

    Muğla Valisi’nden dört önemli uyarı

    Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında, kentin girişlerindeki uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak, il dışından gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Muğla Valisi’nden dört önemli uyarı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında, şehirler arası seyahatlerin Valiliklerin iznine tabi tutulmasının ardından Muğla’daki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.
    Vali Esengül Civelek, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Aydın-Yatağan yolundaki ve Muğla-Denizli karayolu girişindeki uygulama noktasını gezerek, denetimleri yerinde inceledi.
    Civelek, durdurulan araçlardaki sürücülere yaptığı uyarılarda, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve sosyal mesafelere dikkat edilmesi konularına değindi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.

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