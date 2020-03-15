15.03.2020 - 00:02 |
Muğla’dan destek
CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Muğla Kurultay delegeleri, ilçe başkanları ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantılar sonucunda, partisinin 28- 29 Mart’ta yapacağı 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu’nun ülkenin içinde bulunduğu şartlarda ve son yerel seçimlerden sonra halkın umudu olduğu belirtilen açıklamada, “Tüm örgütlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde Genel Başkan’ımızın yanında ve yolundayız” denildi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.