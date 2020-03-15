BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Muğla’dan destek
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:02 |

    Muğla’dan destek

    CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Muğla Kurultay delegeleri, ilçe başkanları ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantılar sonucunda, partisinin 28- 29 Mart’ta yapacağı 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

    Muğla’dan destek

    Kılıçdaroğlu’nun ülkenin içinde bulunduğu şartlarda ve son yerel seçimlerden sonra halkın umudu olduğu belirtilen açıklamada, “Tüm örgütlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde Genel Başkan’ımızın yanında ve yolundayız” denildi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber