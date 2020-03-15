Muğla’dan destek

Kılıçdaroğlu’nun ülkenin içinde bulunduğu şartlarda ve son yerel seçimlerden sonra halkın umudu olduğu belirtilen açıklamada, “Tüm örgütlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde Genel Başkan’ımızın yanında ve yolundayız” denildi.