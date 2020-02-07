Muğla’nın gururu

Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’da kuran Büyükşehir Belediyesi, ürettiği tohumların dağıtımını sürdüyor. www.yereltohum.mugla.bel.tr adresine Türkiye’nin 72 ilinden 2763 yerel tohum talebi geldi. Büyükşehir, devam eden yerel tohum dağıtımlarında 13 bin 815 paket rakamına ulaştı.

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile başlattıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Muğla’nın tohumlarının Türkiye’nin 72 ilinde toprakla buluşmasının gururunu yaşıyoruz. 817 yerel tohumu envanterimize ekledik. Bu tohumları ekim alanlarımıza ekiyor, bazı testlere tabi tutarak çoğaltıyoruz. Özellikli tohumlarımızı da -193 derecede dondurup muhafaza ediyoruz. Büyükşehir’in internet sitesinden ya da merkeze gelip talep eden vatandaşa da bu tohumları ulaştırıyoruz. Üreten köylümüzün tekrar milletin efendisi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. İthal eden bir toplumdan tekrar üreten bir toplum olmamız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye genelinde 65, Muğla ili özelinde 85 çeşit yerel tohumun dağıtımı için 31 Mart’a kadar başvuru yapılabilir.