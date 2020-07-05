Muğla’nın zenginliği el birliğiyle artıyor

430 çeşit ürünün vatandaşla buluştuğu MELSA’da hem üreticinin hem tüketicinin kazandığı bir zincir oluşturduklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, amaçlarının kooperatiflerle güç birliği yapıp daha az giderle nitelikli, katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak olduğunu belirtti.



Yerel ürünler



“Süt tankı desteği, yem, fidan, yerel tohum desteği, toprak tahlili, tarlanıza geliyoruz projesi ile eğitimler, arıcılık desteği, ipekböcekçiliği, üzüm bağları projelerimizle kooperatiflerimizin yanındayız” diyen Gürün, “Kıyısal Muğlamızda tüketilen birçok ürünü üretebilecek kapasiteye ve zenginliğe sahibiz. Burada birleşen, üreten kooperatiflerimiz devreye giriyor. MELSA şirketimizde 6 kooperatiften 103 çeşit ürün alıyoruz. 47 çeşit ürün ise MELSA tarafından üretiliyor. 430 çeşit üründen 108 tanesi yerel üretici ve yerel işletme ürünü” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Büyükşehir’in Menteşe Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde Koku Vadisi projesi kapsamında 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne diktiği lavantalar hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekiyor. Muğla’nın kırsal ve kıyısal olarak farklı güzelliklere ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir olduğunu söyleyen Gürün, “Lavantalar misafirlerimizin ilgi odağı olurken, zamanı geldiğinde de üreticiye yağı ile kazanç sağlayacak” dedi