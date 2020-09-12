Muğla’ya tatile gelenler memnun

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle öne çıkan Muğla ve ilçelerinde, misafirlerine Kovid-19 sürecinde sağlıklı tatil imkanı sunmak isteyen turizmciler, Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı’nı büyük titizlikle uyguluyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin alınan tedbirlere hayran kaldığını belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, “Otellerimizde bu dönemde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Şunu kesinlikle söyleyebilirim, özellikle belgeli tesislerde güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yok dedi.

İngiliz akını

Dalyan Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise, “Gelenler burada kendilerini ülkelerine göre daha güvenli ve huzurlu hissediyor. Dalyan’da doluluklar yüzde 70’in üzerinde geçti. İnsanlar bu dönemde daha çok butik otelleri tercih etti. En çok İngiliz turist geldi. Son dönemde Rus turistler de villa kiralamaya başladı” diye konuştu. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, “Türkiye turizmde güvenli ülke olmanın gerekliliğini sonuna kadar yerine getirdi. Bunun karşılığını İngiltere pazarında aldı. Ağustosta başarılı bir dönem geçirdik” ifadelerini kullandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de, ekim sonuna kadar İngiltere ve Rusya piyasasının çok iyi göründüğünü kaydetti.