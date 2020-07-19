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    HaberlerEge Haberleri Mühendisliği bıraktı ödüllü üretici oldu
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    19.07.2020 - 00:01 |

    Mühendisliği bıraktı ödüllü üretici oldu

    ABD’deki kariyerini bırakıp geçen yıl Türkiye’ye dönen İzmirli endüstri mühendisi Ece Er Aydın, özel ürettiği zeytinyağıyla, bu alanda dünyanın önemli yarışmalarından ‘Olive Japan’da 750 rakip arasında ikincilik elde etti.

    Mühendisliği bıraktı ödüllü üretici oldu

    Türk zeytinyağının, Amerikalılar tarafından çok fazla tercih edilmediğini gördüğünü anlatan Aydın, “Günlerce zeytinliklerde dolaştım, aldığım numuneleri laboratuvarda inceledim. Sonunda asit oranı düşük yağ elde ettim. Olizzi markalı zeytinyağımın her şeyiyle tıpkı bir bebekle ilgilenir gibi ilgileniyorum” dedi.
    Bir yıl gibi kısa sürede böyle bir başarı elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Aydın, “Amerika’da ‘zeytinyağı’ deyince akla ilk İtalya ve İspanya geliyor. Yunanistan ve Tunus zeytinyağını raflarda görmek mümkün. Türk zeytinyağı kalite açısından çok önde ama tek eksiğimiz markalaşma ve doğru pazarlama” dedi. l

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