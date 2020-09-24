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    HaberlerEge Haberleri ‘Muhtarlarla çözeceğiz’
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    24.09.2020 - 00:10 |

    ‘Muhtarlarla çözeceğiz’

    ‘Muhtarlarla çözeceğiz’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urlalı muhtarlarla bir araya geldi, “İlçemizin mahalle mahalle taleplerini, sorunlarını öğrenip samimiyetle çalışarak çözüme ulaştırmak için 37 muhtarımızla sık sık bir araya geliyoruz” dedi. Toplantıya Büyükşehir bürokratları da katıldı.

    ‘Hilton yeniden hizmete girmeli’

    Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, faaliyetlerine son vereceği duyurulan Hilton Oteli’ne ilişkin bir açıklama yaptı. Tesisin yeniden 5 yıldızlı ve yüksek standartlı bir otel olarak hizmete girmesini istediklerini belirten Soyer, belediyeyi kayba uğratan aynı koşullarda bir sözleşmeye ise asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

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