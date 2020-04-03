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    HaberlerEge Haberleri MÜSİAD’dan tam destek
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    03.04.2020 - 07:00 |

    MÜSİAD’dan tam destek

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek açıklaması geldi.

    MÜSİAD’dan tam destek

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a salgının yayılmasının önlenmesine yönelik ciddi önlemler alınmasından dolayı teşekkür eden Saygılı şunları söyledi: “Hepimizi yakından ilgilendiren ve ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Cumhurbaşkanımızın Koronavirüsle mücadele için ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na MÜSİAD İzmir Şubesi üyelerimiz ile tam destek vereceğiz.”
    ‘Nicelerini aştık’
    Milletçe nice badirelere göğüs gerdiklerini vurgulayan Saygılı, “Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında tarih boyunca yer alan necip milletimizin tüm hasletlerini damarlarında hisseden ve yaşayan kardeşlerimizin bu zor ve anlamlı günlerde üzerine düşen vazifeyi bir tarih yazarak layıkıyla yerine getireceğinden eminim. Allah’ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağımıza inanıyorum” dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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