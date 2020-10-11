Musluktan akmıyor sokakları basıyor!

Başkan Tunç Soyer’in seçim sürecinde ‘musluklarından su içilebilir bir kentten’ bahsettiğine de dikkati çeken Hızal şöyle devam etti: “Bugün kente şöyle bir baktığımızda musluklarından suyu içmeyi bırakın, kullanmak için bile akmıyor. Aslında Soyer, Çeşmeli bir vatandaşın sel anında söylediği bir cümleden çok güzel çıkarımlar elde edebilir. Çeşme’nin musluklarından su akmıyor ancak sokakları sular içinde… Yani İzmir’in su ile ilgili her şeyi tam tersine işliyor. Ayrıca İzmir’de bir koku probleminin olduğunu da kendi ağzıyla ifade etti. Henüz problemin kaynağını bile tespit edememişken, bize temiz bir çevreden ve körfezde yüzmekten bahsedemez!”