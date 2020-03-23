23.03.2020 - 07:00 |
Müşteri araçlarını ücretsiz temizliyor
Eröz Otomotiv, toplumsal bilinç oluşturmak ve sosyal farkındalık yaratmak amacıyla tüm müşteri araçlarına ücretsiz olarak antimic dezenfektan uygulaması başlattı.
Eröz Otomotiv, toplumsal bilinç oluşturmak ve sosyal farkındalık yaratmak amacıyla tüm müşteri araçlarına ücretsiz olarak antimic dezenfektan uygulaması başlattı. Eröz Otomotiv Servis Müdürü Ahmet Kara, “Sakinliğimizi korumalıyız. Çünkü; insan aklıyla yaşar, panik ve korku yerine önce kişisel hijyen kurallarına sonrasında da alınan kararlara uyarak çevresel risk faktörlerini azaltıp bu süreçten toplum olarak sağlıkla çıkmamız gerekiyor” dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.