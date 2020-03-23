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    HaberlerEge Haberleri Müşteri araçlarını ücretsiz temizliyor
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    23.03.2020 - 07:00 |

    Müşteri araçlarını ücretsiz temizliyor

    Eröz Otomotiv, toplumsal bilinç oluşturmak ve sosyal farkındalık yaratmak amacıyla tüm müşteri araçlarına ücretsiz olarak antimic dezenfektan uygulaması başlattı.

    Müşteri araçlarını ücretsiz temizliyor

    Eröz Otomotiv, toplumsal bilinç oluşturmak ve sosyal farkındalık yaratmak amacıyla tüm müşteri araçlarına ücretsiz olarak antimic dezenfektan uygulaması başlattı. Eröz Otomotiv Servis Müdürü Ahmet Kara, “Sakinliğimizi korumalıyız. Çünkü; insan aklıyla yaşar, panik ve korku yerine önce kişisel hijyen kurallarına sonrasında da alınan kararlara uyarak çevresel risk faktörlerini azaltıp bu süreçten toplum olarak sağlıkla çıkmamız gerekiyor” dedi.

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