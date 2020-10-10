Mutfak ekmek tekneleri oldu!

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) koordinatörlüğünde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına aşçılık eğitimi vererek meslek edindirmeyi hedefleyen ‘Muftakta Umut Var’ projesi, mezunlarını verdi. 348 kursiyer, törenle sertifikalarını aldı.

22 binden fazla başvuru

WFP Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, projeye ocak ayından bu yana 22 binden fazla başvuru aldıklarını belirtti, “Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere yedi ilde başlayan proje, Hatay ve Mersin’in de eklenmesiyle dokuz ilde faaliyetlerine devam ediyor. Birinci grup mezunlardan çoğu şimdiden iş teklifleri aldı, mutfaklarda profesyonel olarak çalışmaya hazırlanıyor” dedi.

‘İlişkiler güçleniyor’

Projenin hamiliğini yürüten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, mesleki ve teknik eğitimlerle uygulamalı eğitim programlarının bir arada olmasının bu alanda ilk ve önemli bir model ortaya koyduğunu ifade etti. Çankırı, “Geleneksel Türk lezzetlerini bir araya getirdiğimiz mutfağımızda, dezavantajlı insanlarımızın hayatlarını gastronomi perspektifinden ele alıyoruz, gıdanın dönüştürücü gücüyle sürdürülebilir ekonomiler oluşturmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ücretli staj olanağı

Türkiye’nin 9 yıldır çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bölünmez Çankırı, “Proje sayesinde bir yandan yerel halk ile sığınmacılar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirirken, diğer yandan bu insanların işgücüne kazandırılmasını hedefledik. Bu ve bunun gibi birçok projeyi yürütebilecek kaynağa sahibiz ve gelecekte de farklı projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Program kapsamında, 3 aylık aşçı çırağı eğitimi düzenleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ikinci 3 aylık evresinde restoran, kafe, otel ve catering firmalarında ücretli staj yapma olanağı buluyor.